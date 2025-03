Vieira: “Primo tempo male, poi avremmo meritato di vincere. Importante muovere la classifica”

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Non abbiamo sicuramente fatto un bel primo tempo, il secondo è stato meglio anche per l’approccio. Abbiamo trovato subito la via del gol dopo l’intervallo. Mi dispiace per il complesso, nella ripresa abbiamo trovato delle occasioni e forse meritavamo di più”.

L’attacco alla profondità ha fatto la differenza: “Il gol che abbiamo fatto deriva dal lavoro settimanale svolto. Peccato non averlo fatto nel primo tempo in situazioni difensive”.

La fisicità dei centrali è stata determinante.

“La linea difensiva è stata sicuramente solida, soprattutto sui traversoni alti. Vuol dire che De Winter e Vasquez hanno sicuramente fatto bene. Abbiamo mostrato una qualità e soprattutto tanta grinta: un punto che muove la classifica e che ci regala morale”.

Oggi siete stati più brillanti? “Per vedere una bella partita, ci vogliono due belle squadre. Oggi dovevamo fare necessariamente un passo in avanti, potevamo giocare di più ma comunque possiamo essere soddisfatti del secondo tempo, ripartendo da qui per il prossimo impegno con il Lecce”.

Nell’intervallo ha detto qualcosa di particolare? “La mancanza di aggressività ha permesso agli avversari di vincere i contrasti e di avere superiorità. I loro difensori erano senza pressione, ho chiesto a tutti di essere più aggressivi. Sicuramente, il primo tempo non mi soddisfa”

L’infortunio di Cornet è importante? “Non ho ancora sentito lo staff medico, ne sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni”.

