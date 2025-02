Vieira: “Possiamo essere una realtà importante della Serie A”

Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Venezia nel posticipo: “È una vittoria della squadra, in una partita difficile. Abbiamo fatto fatica a giocare ma siamo rimasti uniti e abbiamo fatto vedere cose importanti. Abbiamo vinto una partita molto molto difficile ed è una vittoria del gruppo: chi è entrato ha fatto benissimo e siamo soddisfatti”.

Sulle fasce: “Il Venezia era molto organizzato ed era difficile avere il possesso palla e creare occasioni. Siamo rimasti solidi in difesa e organizzati a centrocampo, poi davanti abbiamo fatto due gol importanti”.

Poi ha proseguito: “Grazie per i complimenti. La mia fortuna è di essere in una grande società con i tifosi che aiutano a gestire le difficoltà. Questo dà fiducia. Sono arrivato e ho trovato un gruppo che aveva voglia di lavorare per restare in Serie A, stiamo crescendo come squadra e abbiamo stabilità anche fuori dal campo. Possiamo essere una realtà importante nella Serie A”.

Infine sulla difesa: “Abbiamo posto il focus su come difende la squadra e gli attaccanti fanno un grande lavoro. Sono contento del gol di Pinamonti perché si sacrifica sempre per la squadra. I complimenti vanno fatti ai giocatori”.

Foto: Instagram Vieira