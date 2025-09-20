Vieira: “Peccato non aver portato punti a casa. Rigore? Non posso accettarlo”

20/09/2025 | 18:09:49

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Bologna.

Queste le sue parole: “Sono dispiaciuto di non portare punti a casa, perché contro un buon Bologna abbiamo giocato una gara coraggiosa, mantenendo ordine ed equilibrio, fronteggiandoli a viso aperto. Ci mancano punti, ma ho visto determinazione ed entusiasmo e sono felice di quello che abbiamo fatto vedere contro una squadra anche complicata da affrontare”.

Ellertsson ha giocato molto bene, sia a destra che a sinistra: è il motore?

“È un calciatore con tanta energia, ha sempre la gamba per arrivare al posto giusto. Può giocare su entrambe le fasce, fare il terzino sinistro. Sta facendo bene per la squadra”.

Il suo punto di vista sul rigore?

“Credo sia un fatto di gioco, è difficile da accettare. Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, significa che dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto fino a questo momento, migliorando sui dettagli. Decisione arbitrale difficile da accettare, ma il calcio è così “.

Foto: Instagram personale