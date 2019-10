Vieira: “Ounas si è operato al ginocchio. Necessari due mesi di stop”

Negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, Adam Ounas è tornato in Ligue 1 per vestire la maglia del Nizza. I transalpini hanno la possibilità di riscattare l’algerino a fine anno ma, nel caso in cui non accadesse, il giocatore tornerebbe a Napoli per la prossima stagione. Non è una grande notizia per nessuna delle due parti, dunque, che il 22enne si sia infortunato al ginocchio lo scorso 24 settembre e sia stato costretto all’intervento chirurgico. Ne ha parlato oggi il suo attuale tecnico Patrick Vieira, vecchia conoscenza della nostra Serie A: “Ounas ha subito un piccolo intervento al ginocchio, una cosa che si era resa necessaria. Ci vorrà un mese e mezzo o due mesi prima di poterlo rivedere in campo“.

Foto: twitter Nizza