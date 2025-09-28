Vieira: “Ostigard si è allenato, Messias non ci sarà. Cornet farà parte del gruppo”

28/09/2025 | 16:10:49

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Lazio: “Ostigard si è allenato negli ultimi due giorni. Si è allenato stamattina senza problemi mentre Messias non ci sarà per un problema all’adduttore. E’ un problema leggero ma domani non ci sarà. Cornet è tornato in squadra e farà parte del gruppo domani. Cornet è un giocatore con tantissima esperienza che in dieci-quindici minuti può cambiare la partita. C’è anche Cuenca che merita di giocare e far vedere la sua qualità. Venturino può portare energia quando entra e per me è importante avere queste opzioni in panchina”.

