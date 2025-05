Vieira: “Orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo giocato con personalità”

11/05/2025 | 23:05:41

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 del Maradona contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Sono molto orgoglioso perché abbiamo giocato con intensità e personalità. Stiamo continuando sulla strada giusta. Abbiamo giocato alti per provare a vincere e abbiamo messo in difficoltà il Napoli. Il gol del pareggio lo abbiamo meritato. Sono contento di quello che ho visto”.

Il prossimo anno ripartirà dal Genoa? “Siamo in un momento in cui escono tanti nomi. Il mio focus è su cercare di finire al meglio la stagione. In queste ultime partite abbiamo dimostrato che siamo concentrati su questo finale. Quando vediamo i giovani che danno intensità sappiamo che è una cosa positiva”.

Contento di aver aiutato l’Inter nella corsa scudetto?

“La nostra attenzione era solo su riuscire a prendere punti. Contro il Milan abbiamo fatto bene ma non abbiamo preso punti. Oggi abbiamo fatto meglio nei dettagli e abbiamo portato via un punto”.

Foto: Instagram Vieira