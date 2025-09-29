Vieira: “Non abbiamo visto il vero Genoa, abbiamo sbagliato sotto tutti gli aspetti”

30/09/2025 | 00:05:15

Patrick Vieira ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio: “Dobbiamo analizzare ancora la partita, dobbiamo continuare a fare passi in avanti. Oggi non abbiamo visto il vero Genoa, noi non eravamo al livello del nostro tifo oggi. Abbiamo sbagliato la partita sotto tutti gli aspetti. Quando non difendi bene e manca aggressività, i valori della Lazio emergono e ci fanno gol. E noi oggi l’abbiamo pagato subito. Non sto qui a dire se il risultato è troppo largo, in generale non siamo riusciti a fare gol. Abbiamo lasciato troppo spazio di manovra alla Lazio e quando loro hanno spazio fanno la differenza. Quando giochi contro giocatori di questa qualità non puoi sbagliare”.

FOTO: Instagram vieira