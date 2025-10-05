Vieira: “Noi ci siamo abbassati troppo e De Bruyne ha fatto la differenza”

05/10/2025 | 20:52:15

Patrick Vieira ha parlato a Dazn dopo Napoli-Genoa: “Nel primo tempo abbiamo fatto davvero una bella partita, per tattica, per disciplina, per aggressività. Purtroppo l’intensità poi l’abbiamo abbassata un po’ nel secondo tempo, ma credo che la differenza l’abbia fatta la qualità del Napoli. credo che nel secondo tempo siamo andati troppo all’indietro. Quando il Napoli ha De Bruyne in campo così diventa più complicato. La richiesta era di restare alti e fare pressione, nel primo tempo l’abbiamo fatto e poi la differenza l’ha fatta la qualità del Napoli. Nei momenti importanti della partita ci è mancata un po’ d’esperienza. Questa partita farà crescere la squadra perché non era facile, abbiamo avuto intensità e coraggio. Sabelli, Ellertsson e Vitinha hanno lavorato bene. Ora guardiamo avanti”.

FOTO Instagram vieira