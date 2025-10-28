Vieira: “Momento complicato, non voglio trovare alibi. Con la Cremonese bisogna solo vincere”

28/10/2025 | 15:20:36

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese.

Queste le sue parole: ” Ho sempre avuto una relazione col presidente e direttore, siamo sempre in contatto. Queste parole fanno piacere, ripeto. La partita di domani è importantissima e abbiamo voglia di vincere questa gara per ringraziare il presidente di queste parole. Sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo pronti per affrontare la Cremonese”.

La Cremonese sta facendo molto bene. “E’ una squadra in fiducia che sta facendo benissimo. Una squadra solida con giocatori di qualità. Noi abbiamo sempre preparato le partite bene. Dobbiamo continuare a giocare con questa determinazione e dobbiamo far girare gli episodi a nostro favore”.

Penserai di cambiare qualcosa nella squadra? “Quando prepariamo la partita teniamo tutto in considerazione, aspetto mentale e fisico. C’è ancora tempo per alcuni giocatori di recuperare ma abbiamo riflettuto su tutti gli aspetti: tattico, mentale e fisico”.

Tornerete al “Ferraris” dopo i fischi del finale col Parma. Quel finale lì può essere uno sprono in più? “Quello che vogliamo fare è vincere per i tifosi. Anche a Torino erano in 3000. Noi in campo dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per dare loro energia. Questa vittoria la meritano anche loro ed è per questo che noi siamo determinati a fare la partita per dare a loro questa sensazione di vittoria”.

Ritornati in gruppo Marcandalli e Stanciu in gruppo. Possono tornare fra i convocati? “Marcandalli ha fatto più allenamenti rispetto a Stanciu ma entrambi possono tornare in gruppo”.

Cosa ti porti di positivo da Torino? “Alla fine la delusione c’è perché non abbiamo preso punti e perso la partita. Sarebbe troppo facile venire qua davanti a voi e parlare di sfortuna o arbitri. Non voglio trovare alibi. Tutte le partite le abbiamo giocate con orgoglio e giocando per la vittoria. Dobbiamo continuare a cercare questa vittoria e dobbiamo far girare a nostro favore gli episodi. Abbiamo giocato sempre con personalità anche se c’erano partite difficili”.

Che Cremonese ti aspetti? “La Cremonese merita di stare dove si trova adesso. E’ una squadra molto aggressiva e sta facendo un bel gioco di squadra. Anche loro hanno questa esperienza a gestire questo periodo difficile. Ci aspettiamo una partita difficile da gestire e che dobbiamo vincere. E per quello è importante gestire questo. Dobbiamo pensare a fare un gioco di squadra e trovare l’equilibrio giusto. Noi però siamo pronti a dare il massimo”.

