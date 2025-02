Vieira: “Meritavamo un altro risultato, mi dispiace per i ragazzi. Ma la strada è quella giusta”

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha commentato a Dazn il ko contro l’Inter.

Queste le sue dichiarazioni: “Eravamo pronti a soffrire, ci sono stati dei momenti difficili ma sono molto contento di come abbiamo gestito la partita con personalità e dimostrando di essere una squadra organizzata. Alla fine la qualità dell’Inter era troppa per noi, ma sono molto felice della partita che abbiamo fatto. Per il sacrificio che c’è stato meritavamo almeno un punto”.

In questo Genoa si vede la sua mano… “Però è sempre più facile quando i giocatori sono forti e aperti di testa, sono molto felice di lavorare con questo gruppo perché hanno voglia di andare avanti e fare punti. Sappiamo che la società merita di restare in Serie A, siamo tutti sulla stessa strada: è un obiettivo importantissimo. Stiamo facendo di tutto per centrarlo e questa è una cosa che mi fa molto piacere”.

Immaginava questo tipo di percorso?

“C’è sempre la voglia di avere più possesso e fare più gol, ma oggi era difficile con la qualità dell’Inter. Era importante rimanere concentrati, abbiamo sofferto tanto ma ho visto una squadra unita e questo porta la squadra avanti. Non giocheremo sempre contro l’Inter, siamo sulla strada giusta per arrivare al nostro obiettivo che è quello di restare in Serie A”.

Ha parlato con Chivu? “No, ma sono molto contento e felice per Cristian”.

Foto: sito Genoa