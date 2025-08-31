Vieira: “Meritavamo di più, affrontata la Juventus con coraggio. Dobbiamo andare avanti così”

31/08/2025 | 21:19:12

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus: “Abbiamo giocato due gare in casa e due gare difficili. La Juve gioca per vincere il campionato. Abbiamo giocato con coraggio, personalità e aggressività. Meritavamo di più. Siamo una squadra giovane, ci vuole tempo e continuare a lavorare però io sono contento di quanto visto sul campo. Andiamo avanti con l’attitudine giusta. Spiace per l’occasione alla fine. Abbiamo fatto una partita in cui meritavamo un risultato diverso. Abbiamo preso un gol mentre eravamo in dieci ma abbiamo fatto una buona gara. Non abbiamo avuto fortuna ma dobbiamo continuare così. Mi è piaciuta molto la squadra”.

FOTO Instagram vieira