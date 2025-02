Vieira: “L’Inter è una delle squadre più forti d’Europa”

Sabato 22 febbraio, alle ore 20:45, il Genoa scenderà in campo contro l’Inter nel match valido per il 22° turno di Serie A. A parlare, durante la conferenza stampa di presentazione, è stato Vieira: “Sappiamo di non aver fatto ancora niente e il nostro obiettivo è quello di rimanere in Serie A. Se guardiamo dietro ci sono squadre che ancora sono lì. Il mio passato all’Inter? Ho passato dei momenti bellissimi, ma la partita di sabato adesso è più importante. Vitinha lo perdiamo per due o tre settimane, ma dobbiamo aspettare dopo questa settimana. Onana? Negli ultimi mesi non ha giocato molto, ma deve continuare a lavorare perché sta facendo bene. Fisicamente sta meglio e nelle ultime due settimane ha lavorato con la squadra. Pinamonti? Lui è molto importante per la squadra sia per i gol che ha fatto sia per il sacrificio. Lui interpreta il calcio come l0 vedo io perché aiuta anche la squadra in difesa e sta facendo veramente molto bene. Sicuramente l’Inter sarà molto arrabbiata vista l’ultima sconfitta e avrà voglia di prendere i tre punti. Ha una rosa con 25 giocatori di grandissimo livello quindi dovremo essere pronti a soffrire contro una delle squadre più forti d’Europa”.

Si è espresso poi sull’eliminazione delle italiane: “La settimana delle italiane dimostra che vincere una gara di calcio è sempre difficile, più di quanto pensiamo. Le piccole squadre ormai lavorano bene, hanno giocatori di qualità e il nome delle grandi squadre non conta più nulla. Se non sei disposto a soffrire diventa difficile vincere. Mi dispiace perché tante squadre italiane hanno perso e non penso che sia una cosa positiva”.

FOTO: Instagram Vieira