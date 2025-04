Vieira: “Lazio fortissima, ma vogliamo la salvezza aritmetica”

Patrick Vieira ha presentato in conferenza stampa Genoa–Lazio in programma lunedì alle 18. “Affronteremo una squadra fortissima. Abbiamo visto le ultime partite che hanno giocato in Europa League, anche se hanno perso si tratta di una squadra di qualità. La Lazio per me è da Champions, verrà qui con la voglia di vincere, dobbiamo essere pronti. Il nostro obiettivo sarà quello di prendere punti utili per la salvezza aritmetica. Non ho dubbi sulla nostra organizzazione, abbiamo fatto una bella settimana di lavoro. Malinovskyi non è pronto per lunedì, Cornet è ancora fuori, rientrerà Frendrup dalla squalifica e porterà energia con il suo entusiasmo visto che ha mobilità e aggressività. Pimamonti, Vitinha e Messias possono giocare davanti, ma l’importante è trovare il giusto equilibrio con o senza possesso”.

Foto: Instagram Vieira