Vieira lancia l’Arsenal: “Può rimontare il PSG e diventare invincibile”

06/05/2025 | 16:08:36

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira si è espresso tra le colonne del Telegraph verso la sfida tra Arsenal e Psg di Champions. L’ex centrocampista dei Gunners ha caricato i londinesi: “Quante volte l’Arsenal ha vinto la Champions League? Zero. Quindi questo gruppo di giocatori potrebbe essere ricordato tanto quanto gli Invincibili”. Inoltre, Vieira si è detto convinto delle ambizioni dell’Arsenal: “Onestamente, credo fermamente che possano rimontare. E sono sicuro al 100% che il gruppo di giocatori e l’allenatore sanno che possono farcela, non c’è dubbio. Dovranno giocare la partita perfetta in trasferta” le parole dell’ex centrocampista di Juventus e Inter.

FOTO: Instagram Vieira