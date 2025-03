Vieira: “La Juve è forte, poi il cambio di allenatore porta sempre nuova energia. Sarà una gara difficile”

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Ci aspettiamo una partita difficile per la qualità della Juve. Non sarà semplice giocare contro di loro. Sarà una gara difficile anche perché il cambio di allenatore porta energia. Credo che noi contro i grandi club siamo sempre riusciti a competere”.

Sul momento: “Noi siamo una squadra che vuole confermare quanto fatto nelle ultime settimane. Ci sono tanti lati positivi dall’ultima gara giocata in casa. Mi è piaciuto tanto come abbiamo approcciato e ora dobbiamo continuare”.

Cosa può essere a favore del Genoa questo cambiamento?

“Non sarà una partita facile. Non abbiamo pensato a prima. Non sarebbe stato comunque facile affrontare la Juve con Motta. Non è mai facile giocare contro la Juve. Poi quando c’è un cambiamento di allenatore, in grandi squadre così, ci sono sempre risposte da parte dei giocatori. La Juve sarà una squadra con energia e noi saremo pronti ad affrontarli con la volontà di vincere la partita”.

Per la gara di domani c’è qualche recupero? “Ekuban e Vitinha hanno lavorato con la squadra, dobbiamo aspettare domani se potranno fare parte del gruppo. Caleb credo che sarà a posto. Thorsby farà parte del gruppo”.

Miretti come sta? “Miretti è sempre stato a posto”.

Onana potrà avere più spazio? “Sta crescendo. Quando un giocatore arriva, come lui, nel corso della stagione ci vuole un po’ più di tempo. Ha fatto bene quando è entrato, ha fatto una bella settimana di lavoro ma i centrocampisti stanno lavorando tutti benissimo. A me piace quando c’è la competizione con tutti che fanno il massimo per giocare e tutti mi mettono in difficoltà”.

Un bilancio: “Io sono contento di come i giocatori stanno lavorando sul campo e di tutto ciò che c’è intorno alla squadra. Vedo i fisioterapisti, il mio staff tutti molto concentrati così come i ragazzi che si impegnano molto con la voglia di competere e fare il massimo per il club. Quando si vede tutte queste persone intorno così, ti dà tranquillità. Poi nel calcio si può perdere o vincere ma noi abbiamo spirito di sacrificio e del lavoro. Per vincere ancora di più dobbiamo fare meglio sui dettagli. Abbiamo fatto bene e preso dei punti, ma non siamo ancora arrivati al nostro obiettivo, ovvero di restare in Serie A. Abbiamo fatto un passo in avanti ma non abbiamo ancora finito. Finché non siamo matematicamente salvi non è il momento di parlare del futuro. L’unica cosa che dico è che sono molto felice della società e di come mi trovo qua”.

Come ha reagito allo sforzo Malinovskyi?

“Sta bene, è pronto a competere e a giocare. Negli ultimi mesi ha fatto un grande lavoro, si è vista la sua qualità quando ha giocato. E’ un giocatore che può portare tanto alla squadra”.

Domani giocherete con la maglia del Boca. “E’ importantissimo per la società giocare con la maglia del Boca. E’ una società importantissima, sarà un giorno importante per i tifosi e per il club”.

Foto: Instagram personale