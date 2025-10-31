Vieira, la fiducia è finita. Il Genoa pensa alla soluzione interna

31/10/2025 | 10:04:01

Patrick Vieira è stato confermato, a parole, dal Genoa. Ma in realtà la sua posizione da ieri è molto più in bilico rispetto a mercoledì notte, ovvero ai minuti successivi al tonfo casalingo contro la Cremonese. Evidentemente il Genoa vuole la rivoluzione totale, dal direttore sportivo all’allenatore. Evidentemente lo stesso Genoa ha intuito che Vieira è entrato in un tunnel infinito con scarse possibilità di uscirne. Il club rossoblù pensa alla soluzione interna (Criscito o Ruotolo in quest’ordine) con l’ausilio di Roberto Murgita, bandiera del club in possesso di patentino. Aspettare la trasferta di lunedì in casa del Sassuolo non avrebbe troppo senso, per questo motivo sono ore caldissime che possono portare a una svolta senza dare a Vieira – ormai sfiduciato – la possibilità di giocarsi l’ultima chance. Un rinvio fino a lunedì? Tutto è possibile, ma quando non c’è più feeling non ha senso rinviare.

