Vieira: “La classifica ci preoccupa. Fiducia del club? Parlo con Ottolini tutti i giorni”

24/10/2025 | 16:52:28

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino.

Queste le sue parole: “Quello che dà fastidio è la classifica. Tutti noi quando la guardiamo, non siamo nel posto in cui vogliamo essere. Il calcio è fatto di emozione e di reazione. Quando guardiamo il risultato avuto col Parma, siamo dispiaciuti del risultato e, soprattutto, del fatto che abbiamo sempre ricevuto l’energia giusta dai nostri tifosi. Era importante per noi dare energia a loro per prendere i tre punti, non l’abbiamo fatto. È importante analizzare quello che abbiamo fatto bene, e quello che non abbiamo fatto bene. Se la classifica dice che abbiamo tre punti vuol dire che ci sono miglioramenti da fare, noi lo sappiamo“.

La società le ha confermato la fiducia… “Il direttore lo vedo tutte le mattine, parliamo prima dell’allenamento e dopo. Parliamo di calcio e della squadra: abbiamo un rapporto bellissimo nel quale parliamo di tutto. Tutti noi comunichiamo per tornare a vincere la partita. Questo è il nostro obiettivo, dalla dirigenza ai giocatori e allo staff. Con il direttore abbiamo sempre parlato, sempre avuto discussioni. Questo fa parte del nostro rapporto e del nostro modo di lavorare”.

Ci sono giocatori che devono dare di più? “Credo che i giocatori sono stati veramente bravi sugli aspetti mentali e fisici in settimana. È stata una bella settimana di lavoro. La parte emotiva, quando guardiamo la classifica, fa pensare che dobbiamo cambiare qualcosa. Io come allenatore ho più una parte razionale che mi dice di vedere i contenuti della partite. Vedendole tutte e sette credo che abbiamo combattuto bene con i nostri avversari, ci sono episodi che cambiano il risultato. Il rigore con il Bologna, quello con il Parma o l’occasione con il Como. Sono situazioni che possono dare più punti. Noi abbiamo sbagliato il rigore, il Bologna no. Ho rivisto le partite e penso che dobbiamo migliorare le situazioni dove abbiamo avuto le occasioni, perché non è vero che non ne abbiamo avute. La concretezza dobbiamo migliorarla. Abbiamo fatto gioco, manca l’ultimo step che cambia il risultato della partita. Dobbiamo capirlo ed essere più determinati, credo che l’abbiamo sempre fatto”.

Foto: X Genoa