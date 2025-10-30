Vieira in bilico ben oltre le parole: il Genoa e un mercato insufficiente

30/10/2025 | 17:57:17

Il Genoa è ultimo in classifica, non ha ancora vinto, qualche volta ha convinto ma senza portare a casa il risultato pieno. Patrick Vieira non sarebbe in discussione, secondo quanto dichiarato dal presidente Sucu. Poi sappiamo che i risultati sono sempre determinanti, quindi le parole contano poco: le prossime due partite prima della sosta (Sassuolo fuori e Fiorentina in casa) faranno la differenza. Forse non servirà aspettare l’impegno con la Fiorentina e bisognerebbe concentrarsi sul posticipo di lunedì a Reggio Emilia, a meno che gli umori non cambino repentinamente nelle prossime ore perché la delusione è grande. Ma c’è una spiegazione con il senno del prima e non del poi che giustifica il tracollo, ci riferiamo a un mercato insufficiente con lacune in tutti e tre i reparti. Il Genoa aveva deciso di non riscattare Pinamonti per poi puntare su Lorenzo Colombo che a oggi resta una perfetta incompiuta. Il focus per l’attacco è quello più inquietante perché se non hai uno specialista (lo stesso Vitinha è un punto di domanda al capitolo “prolificità”) la coperta diventa cortissima. Vieira ha accettato, adesso incassa una fiducia fittizia: se non cambierà il trend, gli presenteranno il conto.

