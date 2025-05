Vieira: “Il gol di Retegui? Anche io avrei continuato, dobbiamo prendercela con noi stessi. Badelj ci mancherà”

17/05/2025 | 23:43:31

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Da quando sono arrivato Badelj è stato molto importante dentro e fuori dal campo, è un leader positivo che insegna ai compagni come comportarsi. Perdiamo un giocatore molto importante, con classe ed eleganza. Mi dispiace che sia finita, però è bello come è uscito tra gli applausi dei tifosi”.

Lei da giocatore si sarebbe fermato sul gol di Retegui? “No, da giocatore avrei continuato a giocare. Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi, dispiace prendere un gol così magari facendo fallo. Non bisogna essere arrabbiati con l’arbitro ma con noi”.

A Pinamonti mancava solo la rete? “E’ stata una stagione complicata e difficile per lui davanti, abbiamo fatto tutta la stagione con giocatori offensivi infortunati e questo non aiuta la squadra a creare così tante occasioni. Pinamonti è sempre stato a disposizione, giocando ogni volta con lo spirito giusto: si meritava questi due gol segnati oggi”.

Sarà sulla panchina del Genoa al 100% anche nella prossima stagione? “Non mi piace parlare del mio futuro, la cosa importante è vedere l’energia con cui abbiamo giocato stasera. Abbiamo fatto vedere che il futuro del Genoa è molto eccitante, eravamo allo stesso livello dei nostri tifosi, la serata di Badelj, la doppietta di Pinamonti, la grande partita di Masini e Frendrup, queste cose sono più importanti del mio futuro”.

Cosa ha visto in Scaglione? “Ha 15 anni, si è allenato con noi e ha una qualità tecnica impressionante: oggi era difficile farlo entrare, perché era una partita molto fisica. Deve continuare a crescere, ma il futuro è suo”.

Foto: Instagram Vieira