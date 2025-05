Vieira: “Il Genoa è una grande sfida. L’ho scelto per il calore dei tifosi”

08/05/2025 | 20:50:34

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sports.uk, soffermandosi sulla sua scelta derl Genoa e sul momento in casa Grifone: “È stata una grande sfida. È stato un grande compito. Di certo mi sono preso tempo per prendere una decisione perché conosco le difficoltà di andare in un club a metà stagione, con enormi sfide sul campo, sul fronte degli infortuni, perché il gruppo di giocatori ha avuto un paio di infortuni su giocatori importanti, e con certamente enormi sfide a causa della stabilità del club fuori dal campo. Così, quando ho messo tutto assieme, è stata una grande decisione. Ho però fortemente creduto che avrei avuto le capacità e la qualità per fare rimanere questo club in Serie A. C’è una forza intorno a questo club: certamente una grande parte della mia decisione è stata la tifoseria del Genoa e l’atmosfera del Ferraris. Quando ho analizzato la situazione e visto il potenziale del club, ho pensato che ci fosse per me tutto quello che serviva per fare un buon lavoro. Quanto ho portato nel Genoa delle esperienze da allenatore fatte in altri club? Penso che in ogni club nel quale sono stato io abbia riflettuto su di me come allenatore, come manager, e oggi sono un allenatore diverso. Queste esperienze mi hanno fatto riflettere su di me, su cosa fare per migliorarmi e per lanciare una sfida a me stesso al fine di essere migliore. Oggi sono un allenatore diverso da quando iniziai come manager del Manchester City Under 21 o del Nizza. E questo perché queste esperienze mi hanno reso più forte e migliore”.

Foto: Instagram Vieira