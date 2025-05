Vieira: “Usciamo a testa alta. La differenza l’ha fatta la maggiore qualità del Milan”

05/05/2025 | 23:48:49

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Milan.

Queste le sue parole: “C’era un po’ di stanchezza ma anche la qualità del Milan. I cambi che hanno fatto li ha messi un po’ in difficoltà ma la qualità del Milan ha fatto la differenza”.

Per il futuro serve più qualità? “La cosa più importante è finire bene il campionato. Per quanto visto sul campo, sono molto orgoglioso e non ho nessun dubbio sull’atteggiamento dei giocatori. Abbiamo voglia di finire bene la stagione, poi vedremo per l’anno prossimo”.

Il pubblico ha applaudito: “Non abbiamo mai avuto dubbi sui tifosi e sull’atmosfera che c’è allo stadio. Questa sconfitta fa male, meritavamo di più. Possiamo uscire dalla partita a testa alta. Dall’altra parte, dobbiamo migliorare perché manchiamo di un po’ di qualità”.

Potrebbero esserci diversi rientri? “Da giovedì dovrebbero rientrare Onana, Ekuban e Cuenca”.

Sulla gara: “Soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto una prestazione importante dal punto di vista tattico. Nel secondo, abbiamo fatto il gol con Vitinha ma poi ci siamo abbassati un po’ troppo e la qualità del Milan si è vista di più”.

Vitinha ha trovato il gol. Quanto è importante?

“Siamo contenti per Vitinha perché ha avuto tanti infortuni. E’ stato difficile allenarsi settimana dopo settimana. Il gol gli darà fiducia per il futuro”.

Messias si è dato molto da fare: “Dal punto di vista del fisico, manca ritmo. C’è però voglia di tornare e aiutare la squadra”.

Martin è importante per gli equilibri.

“E’ un giocatore sottovalutato ma importantissimo per noi. Fa parte di questa leadership che abbiamo. E’ un leader sull’aspetto tecnico, aiuta la squadra a giocare bene come Badelj e Bani fa parte dei leader della squadra”.

La squadra sa di più cosa fare: “Abbiamo giocato come le ultime partite. Abbiamo giocato gli ultimi mesi con la qualità che abbiamo. Abbiamo tirato di più. Norton-Cuffy ha fatto una grandissima partita. I giocatori crescono e hanno più fiducia. C’è però ancora da lavorare. La cosa importante era l’atteggiamento e da questo punto di vista la squadra non poteva fare di più”.

Foto: sito Genoa