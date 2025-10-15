Vieira: “Ekhator e Fini meritano fiducia, vogliamo dare un segnale forte con i giovani”

15/10/2025 | 17:08:37

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato a Sky Sport: “Giovani? È un progetto iniziato prima che arrivassi io. È un segnale forte per questi giovani, avere una società che sta investendo tantissimo su di loro. È importante dar loro l’opportunità di giocare con la prima squadra. Gli allenatori dei settori giovanili stanno facendo bene: Ekhator e Fini stanno facendo bene anche con l’Italia Under 21, ci sono tanti giovani e ora dobbiamo continuare a lavorare e dar loro fiducia. È importante non pensare solo alla prossima partita: questi giocatori in futuro devono essere della prima squadra. Noi abbiamo fatto metà del lavoro, sono sulla strada giusta: abbiamo allenatori che danno loro fiducia, loro devono fare metà strada e noi l’altra metà, poi sarà il lavoro quotidiano a stabilire dove andranno. Anno dopo anno lavoreranno per massimizzare le loro potenzialità. Il campionato è iniziato alla prima partita, stiamo in ritardo sull’aspetto dei punti ma quando guardiamo il gioco credo ci siano tante cose positive. Dobbiamo giocare contro il Parma come abbiamo fatto contro il Napoli con grinta e determinazione, è importante cercare questa vittoria, ma la partita è importante come quella prima e come sarà la prossima. Dobbiamo capire che siamo sulla strada giusta, sull’atteggiamento i giocatori sono sempre stati bravissimi. Malinovskyi è importantissimo, ha fatto gol e assist in nazionale. Questo è importante per noi, speriamo che faccia gol perché abbiamo bisogno della sua qualità”.

FOTO Instagram vieira