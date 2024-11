Vieira dopo Genoa-Cagliari: “Meritavamo di vincerla. Miretti? È un giocatore interessante”

Qui di seguito le parole rilasciate a DAZN dal neo tecnico del Genoa Patrick Vieira, dopo il pareggio all’ultimo contro il Cagliari.

“Sono molto soddisfatto, credo che i giocatori abbiano disputato una partita interessante: sono stati concentrati e hanno applicato il lavoro svolto in settimana. Mi dispiace per loro perché meritavano di vincerla. La cosa importante era dare fiducia ai giocatori: la qualità ce l’abbiamo. Dopo questo, è importante dare un progetto tecnico chiaro. Abbiamo preso due gol e creato situazioni pericolose: c’è ancora da lavorare per essere ancora più forti come squadra. Miretti? Lui ha qualità per essere pericoloso negli ultimi 30/40 metri: oggi l’abbiamo utilizzato a sinistra ma ha giocato in mezzo al campo. Per tecnica e qualità è molto interessante. Dobbiamo continuare a lavorare sulla fase offensiva”.

Apre poi una parentesi su Balotelli: “Gli è spiaciuto non essere entrato prima: quando un giocatore si arrabbia perché non ha giocato per me è positivo: sono queste le cose che voglio vedere”.

Foto: Instagram Vieira