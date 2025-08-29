Vieira: “Dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra candidata allo scudetto. Contro la Juventus proviamo a vincere”

29/08/2025 | 15:12:22

A poche ore di distanza dall’importante partita contro la Juventus, il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha espresso il suo punto di vista. Focus sulla Juventus e breve analisi sul primo punto conquistato contro il Lecce: “La fase difensiva è stata superiore rispetto alla parte offensivo: dovevamo gestire meglio il possesso. Quando abbiamo vinto i palloni alti abbiamo sbagliato la scelta tecnica. Detto questo, per una prima partita di campionato sono soddisfatto. Dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta. Abbiamo fatto una bella settimana, ci aspetta una partita difficile contro la Juventus dove noi saremo concentrati e proveremo a fare una bella partita. La Juventus ha caratteristiche differenti rispetto al Lecce. Ha qualità per superare l’uomo e noi dobbiamo fare una bella prestazione collettiva. Serve essere compatti dietro perché hanno qualità offensiva ma anche a centrocampo. Noi però abbiamo queste qualità per poter far male a loro. Siamo tutti d’accordo che Conceiçao a destra e Yildiz davanti hanno qualità. Collettivamente questa Juve è più forte dell’anno scorso ed è per questo che noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra che vuole vincere il campionato. Noi, davanti ai nostri tifosi, abbiamo sempre fatto bene anche contro le grandi squadre e noi vogliamo provare a vincere”. L’allenatore ha parlato anche di Ekuban: “Contro la Juve ci saranno problemi diversi rispetto al Lecce. Abbiamo avuto più giocatori a disposizione, Ekuban sarà della partita e quando abbiamo tutti i giocatori a disposizione faremo la scelta giusta per vedere chi giocherà”.

FOTO Instagram vieira