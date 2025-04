Vieira: “Dobbiamo essere ambiziosi e continuare a crescere. L’obiettivo è rimanere in Serie A”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese: “È stata una partita molto difficile, ma i tifosi hanno creato l’atmosfera gusta per dare ancora più fiducia ai giocatori. Siamo entrati in partita bene dimostrando che volevamo vincere. Dispiace che non siamo riusciti a fare più gol. Noi siamo rimasti concentrati anche dopo le chance dell’Udinese fino a trovare la rete della vittoria. Credo che alla fine abbia vinto la squadra che ha meritato di più. Dobbiamo continuare a crescere, a fare ogni volta un passo in avanti. Dobbiamo essere ambiziosi. L’obiettivo è rimanere in Serie A e con le vittorie contro Lecce e Udinese, oggi, abbiamo continuato ad andare in avanti. È stata una bella serata per noi e per i nostri tifosi”.

Poi ha proseguito: “La cosa importante è trovare l’equilibrio tra la fase offensiva e difensiva. Nel primo tempo abbiamo peccato nel supporto a Pinamonti, ma il centrocampo ha fatto comunque un grande lavoro. Credo che dovremo lavorare più sul piano tattico che sulla tipologia dei giocatori. Quello che conta adesso è lo spirito dimostrato anche questa sera”.

Infine, su un giocatore che lo ha stupito: “È difficile scegliere. La cosa che mi è piaciuta di più è lo spirito del gruppo. Abbiamo sempre ragionato come collettivo e mai come singoli. I ragazzi sono sempre molto impegnati, lavorano bene per una missione comune. La vittoria di oggi è del collettivo, di un gruppo che non molla mai. Questo è il bello del calcio”.

Foto: Instagram Vieira