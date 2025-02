Vieira: “Cornet si è allenato con la squadra, Malinovskyi ha bisogno ancora di tempo”

Lunedì 17 febbario, alle ore 20:45, si giocherà il match tra Genoa e Venezia. A parlare della gara, nella conferenza stampa di rito, è stato il tecnico del Grifone Vieira. Queste le sue parole: “Sappiamo tutti che contro il Venezia sarà una gara molto importante. Si tratta di uno scontro tra due squadre che hanno lo stesso obiettivo. Noi giochiamo in casa e sappiamo che tutti i nostri tifosi sono importantissimi. Cornet è tornato in squadra oggi, ha fatto il primo allenamento con la squadra mentre Malinovskyi sta meglio. Dobbiamo aspettare ancora un pochino, ma sta migliorando giorno dopo giorno. Messias? Per lui è stato un periodo molto difficile, ma ora sta facendo bene in campo. Ha fatto tre settimane di allenamento con la squadra e nell’ultima gara ha giocato per mezz’ora. Ora deve giocare per essere al 100%”.

Ha poi continuato: “Con Thorsby e Badelj abbiamo perso un pochino di esperienza, sono due giocatori molto importanti. Abbiamo diverse opzioni, bisogna solo aspettare domani per fare delle scelte. Bani sta tornando fisicamente sta bene. Il messaggio alla squadra è chiaro, non dobbiamo guardare la classifica, ma la qualità dei giocatori che abbiamo noi, che hanno loro e come sono messi in campo. Certo è che sarà importante essere concentrati perché affrontiamo una squadra difficile. Queste sono quelle gare dove le persone pensano che dobbiamo vincere per forza, ma non esiste tutto questo nel gioco del calcio. Noi siamo pronti, siamo umili”.

FOTO: Instagram Vieira