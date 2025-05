Vieira: “Cornet e Matturro assenti. Futuro? Non c’è motivo per non proseguire qui”

16/05/2025 | 18:15:47

Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Grifone contro l’Atalanta: “Credo che siamo usciti dalla partita contro il Napoli molto soddisfatti, non solo per il punto fatto, ma perché abbiamo fatto una bella partita, di squadra. Mi è piaciuta la personalità, siamo sulla stessa linea di quanto fatto negli ultimi mesi”. Sugli infortunati: Cornet non ce la farà per domani, potrà iniziare ad allenarsi con noi dalla prossima settimana. Sono fuori anche Matturro, Cuenca mentre Onana giocherà l’ultima di campionato. Ekuban sta bene e sarà con noi”. Sul futuro: “L’unica cosa che posso dire è che sono molto felice e contento al Genoa, da quando sono arrivato ho sempre parlato chiaro con il direttore e con il nuovo presidente. Ho avuto grandissimo piacere a lavorare con questo gruppo. Non c’è ragione per non continuare”.

FOTO: Instagram Vieira