Vieira: “Cornet e Honest ci saranno con il Bologna. Alleno un gruppo serio”

23/05/2025 | 10:55:55

L’allenatore del Genoa Vieira ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Bologna, valevole per la 38esima giornata di Serie A: “Cornet e Honest si sono allenati tutta la settimana e faranno parte del gruppo. La salvezza? Questa squadra non ha mai mollato, giorno dopo giorno e settimana dopo settimana. Hanno sempre lavorato con serietà e mi è piaciuto tantissimo tutto ciò”.

FOTO Instagram vieira