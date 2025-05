Vieira: “Con il Napoli assenti Malinovskyi, Thorsby e Miretti, può giocare Martin”

09/05/2025 | 15:52:06

Alla vigilia di Napoli-Genoa, il tecnico del Grifone Patrick Vieira ha fatto il punto verso la sfida, tornando sulle pesanti assente: “Sono assenti Malinovskyi, Thorsby e Miretti, dobbiamo trovare la soluzione giusta. Miretti ha fatto benissimo sulla sinistra. Thorsby ha giocato bene in questo ruolo. Abbiamo giocatori in panchina che non ha giocato tantissimo, poi c’è anche Junior Messias che ha giocato a sinistra così come Kassa che ha ricoperto questo ruolo. Possiamo schierare anche Martin. La cosa più importante è avere questo atteggiamento e questa intensità e giocare con questo spirito. Ed è questo che ho chiesto ai ragazzi fino all’ultima partita”.

FOTO: Instagram Vieira