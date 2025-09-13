Vieira: “Assenti Onana e Cornet. Ecco come stanno Gronbaek, Otoa e Malinovskyi”

13/09/2025 | 15:25:24

Il Genoa sfiderà lunedì il Como nel match valido per la 3ª giornata della nostra Serie A. Il tecnico dei rossoblù, Patrick Vieira, ha presentato la gara di Marassi in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Gronbaek ha un problema al naso, ma le novità sono quasi positive. Aspettiamo domani mattina se può allenarsi o no. Le notizie che abbiamo avuto sono più positive. Onana ha avuto un problema fisico ed è fuori dalla partita di lunedì come Cornet“. Sul problema in zona gol: “Dobbiamo continuare ad insistere. Con la Juve è vero che abbiamo preso zero punti ma sull’atteggiamento e la voglia di competere meritavamo di più. Se non abbiamo preso punti dobbiamo migliorare i dettagli perché questi ti fanno vincere o perdere la partita. Ed è su questo che dobbiamo insistere”. Su Otoa: “Sta meglio. Ha fatto l’ultima settimana di allenamento. Siamo contenti di averlo recuperato”. Su Malinovskyi: “Ruslan contro il Nizza ha giocato novanta minuti. Sta bene fisicamente ed è importante per noi. Lui può giocare davanti alla difesa e un po’ più alto. Ha qualità per fare gol e assist. Sta crescendo e ora è pronto per giocare dall’inizio”. Sul mercato: “Questo era il mio sogno, ovvero di non perdere nessuno sul mercato. Purtroppo sapevo che c’era il rischio di perdere uno-due giocatori. Sono contento che siano rimasti tutti e sono contenti dei giocatori che ho a disposizione”. Su Ellertsson: “Ha fatto una grande partita contro la Juve. L’ho seguito contro la Francia e ha fatto una bella partita da terzino sinistro. Può giocare in più posizioni e questo è molto positivo per noi. Fisicamente non ha avuto nessun problema, ha fatto benissimo contro la Juve”. Sull’obiettivo stagionale: “Prima facciamo i 40 punti e meglio è. Non cambia il messaggio fra quello che dice il presidente, il direttore e noi. Siamo tutti sulla stessa linea”.

Foto: Instagram Vieira