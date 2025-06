Vieira allontana l’Inter? “Sono l’allenatore del Genoa e voglio continuare ad esserlo”

05/06/2025 | 11:50:10

Il Secolo XIX riporta la notizia di un faccia a faccia andato in scena nelle scorse ore tra Vieira, piano B dell’Inter per la panchina, e il Genoa. Durante questo confronto Vieira avrebbe ribadito a chiare lettere “sono l’allenatore del Genoa e voglio continuare a esserlo”. Il tecnico resta comunque in allerta e attende gli sviluppi sulla situazione Fabregas.

FOTO Instagram Vieira