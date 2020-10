L’Hellas Verona, come anticipato giovedì da Sportitalia, ha comunicato di aver acquisito dalla Sampdoria, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Ronaldo Vieira, che ha scelto il 26 come numero di maglia.

Foto: sito ufficiale Verona