Vieira: “Abbiamo meno punti di quanto avessimo meritato. Corsa salvezza? Ci siamo”

10/10/2025 | 18:55:21

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato ai media a margine del Festival dello Sport di Trento.

Queste le sue parole: “Col Parma dopo la sosta non inizierà un nuovo campionato. Il nostro campionato è iniziato contro il Lecce: 0-0 in casa. Abbiamo fatto una buona partita, purtroppo non abbiamo ottenuto i punti che avremmo meritato, ma siamo cresciuti e abbiamo imparato tantissimo da quella gara. Ora dobbiamo guardare in avanti. Siamo in ritardo sull’aspetto dei punti, ma abbiamo dimostrato di avere qualità”.

Su Ekhator e i giovani: “Ekhator deve meritarsi di giocare. È giovane, sta facendo bene, ha fatto un bellissimo gol contro il Napoli, ma deve dimostrare che si merita di giocare ogni settimana in allenamento. Noi siamo qua per far crescere i giovani, sappiamo qual è il nuovo progetto della società. Ci vogliono pazienza, tranquillità e lavoro. C’è anche Fini che sta lavorando bene, nonostante non abbia ancora giocato. Dobbiamo essere vicini a questi giovani”.

Su Chivu e Fabregas oggi allenatori, ma prima suoi compagni di squadra: “Non sono sorpreso nel vederli in panchina, perché sono stati sempre appassionati di calcio a 360°. Chivu avrà una bella sfida all’Inter, Cesc sta facendo un bel lavoro col Como. Le due società hanno fiducia nel loro lavoro, auguro a entrambi buon lavoro. La strada di tutti noi è diversa, ma questa passione per il calcio e per i giovani talenti ci accomuna sicuramente”.

Sulla corsa salvezza: “La salvezza sarà ancora più difficile rispetto allo scorso anno. Ci sono concorrenti che hanno fatto un mercato importantissimo. Noi abbiamo perso giocatori con esperienza, siamo andati su profili diversi, ma siamo comunque competitivi”.

Foto: sito Genoa