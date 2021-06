Videomessaggio della Uefa per Eriksen, presente anche Donnarumma: “Ti aspettiamo presto in campo”

La UEFA ha creato un video per Christian Eriksen, colpito da un malore sabato scorso nel corso della gara contro la Finlandia. Un giocatore di ogni nazionale partecipante a questo Europeo ha rivolto un messaggio al centrocampista della Danimarca. Per l’Italia è intervenuto Gianluigi Donnarumma: “Ciao Chris, da parte mia e di tutta la squadra un in bocca al lupo di pronta guarigione. Ci hai fatto prendere un grande spavento, ma l’importante è che sia tutto passato. Noi ti aspettiamo presto in campo e ti mandiamo un abbraccio grandissimo”.

Jan Vertonghen, Hugo Lloris, Milan Skriniar og mange flere sender hilsner til Christian Eriksen. 🇩🇰 UEFA har lavet denne fantastiske video til Christian Eriksen med hilsner fra de 23 øvrige lande til EM, dommergruppen og UEFA’s præsident. En meget fin gestus!#EURO2020 pic.twitter.com/duTSgfsKQ2 — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021





FOTO: Twitter Donnarumma