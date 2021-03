VIDEO – Mihajlovic, sfidato da un giovane tifoso, fa canestro con i piedi al primo colpo

Il Bologna ha postato su su twitter una bella sfida molto simpatica tra Sinisa Mihajlovic e il piccolo tifoso Tommaso.

Nel video, il ragazzino sfida il tecnico serbo a fare canestro tirando con i piedi, da una distanza interessante. Il piccolo Tommaso, riesce nell’impresa dopo 3 tentativi.

La risposta di Mihajlovic alla sfida lo vede vincere, facendo canestro al primo tentativo.

“Tommaso, oggi ti faccio capire che hai sbagliato persona da sfidare”, il commento del mister, che poi conclude: “A me non mi servono tre tentativi per fare canestro”.

Foto: Twitter Bologna