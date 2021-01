Vidal: “Volevo segnare e spero di farne molti altri. Voglio essere importante”

All’intervallo della sfida di Coppa Italia che vede i nerazzurri in vantaggio dopo un gol su rigore di Vidal, lo stesso protagonista ha parlato del risultato della prima frazione: “Abbiamo disputato questo primo tempo come l’avevamo preparato in settimana. Dobbiamo continuare così, contro una squadra forte. Qui è difficile giocare, ma stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così fino alla fine. Avevo tanta voglia di segnare, voglio essere importante e spero di segnare molti gol”.

Foto: Twitter Inter