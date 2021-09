Vidal: “Tre gare in dieci giorni e tante ore di volo, una follia”

Artura Vidal, giocatore dell’Inter e del Cile, è intervenuto ai microfoni dei media cileni a margine della sconfitta contro la Colombia nelle qualificazioni ai Mondiali. Il centrocampista si è schierato apertamente contro un calendario troppo fitto di impegni. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Giocare qui a Barranquilla è un inferno, la Colombia diventa davvero formidabile. Ma bisogna anche dire che le tre gare affrontate in soli otto giorni ci hanno distrutto, senza parlare delle ore di volo per gli spostamenti… Non capisco come si possa organizzare un simile calendario. Hanno fatto una follia, serve il dovuto riposo”.

Foto: Instagram Vidal