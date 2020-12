Vidal suona la carica: “Diamo la vita in campo, come sempre”

Arturo Vidal, assente di lusso questa sera contro il Borussia Moenchengladbach, ha caricato i compagni sui social in vista della gara di Champions League dei nerazzurri che si giocano una fetta della qualificazione. Questo il commento del cileno: “Diamo la vita in campo, come facciamo sempre! Tanto successo e forza per oggi.”

Vamos equipo a dejar la vida en el campo… como siempre lo hacemos!!!😉mucho éxito y mucha fuerza para hoy… 💪🏽 Forza @inter 🖤💙 pic.twitter.com/gLnqUTcoxj — Arturo Vidal (@kingarturo23) December 1, 2020

Foto: twitter uff Vidal