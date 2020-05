Vidal su Chiellini: “Non mi sembra giusto raccontare cose private, ma ha anche detto che ero un campione”

Sempre durante la diretta Instagram di questa sera, Arturo Vidal ha commentato le dichiarazioni di Giorgio Chiellini in merito al suo presunto problema con l’alcool: “Le persone si sono concentrate sulle cose peggiori che ha detto Chiellini. Non mi sembra giusto raccontare cose private, però ha anche detto che ero un campione. Mi ha chiamato e mi ha spiegato. Non è stata una cosa che non potevo fare. Avevo il permesso di uscire. Sono un essere umano come tutti. E quando ho sbagliato, ho pagato e mi sono alzato.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC