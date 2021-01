Vidal: “Sono felice, abbiamo dimostrato di poter lottare per lo scudetto”

E’ un Arturo Vidal felice quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione di questa sera: ” Era importante per me e per la squadra. Era una partita difficile contro la squadra più forte in Italia. Sono felice. Abbiamo dimostrato che siamo capaci di poter lottare per lo scudetto. Una vittoria che da fiducia per continuare e pensare che si possa vincere lo scudetto e fermare la Juve dopo 9 anni. Vogliamo arrivare fino in fondo”.

foto: Twitter Vidal