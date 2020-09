Vidal si allena con il Barcellona ma pensa all’Inter. Nel frattempo il cileno lancia un messaggio criptico sui social

Arturo Vidal continua ad allenarsi regolarmente al centro sportivo del Barcellona agli ordini del nuovo tecnico dei blaugrana, Ronald Koeman. Non è un mistero quanto Conte voglia riportare in Italia il cileno, e su questo fronte l’Inter sta provando a stringere i tempi con i catalani per accontentare il proprio allenatore. Nel frattempo l’ex Bayern ha pubblicato sui social un messaggio enigmatico per i suoi tifosi: “Fare ciò che ti piace è libertà. Che ti piaccia ciò che fai è felicità”.

Hacer lo que te gusta es libertad. Que te guste lo que haces es felicidad!!!❤️💪🏽🔥👑😜😉 pic.twitter.com/ucFhA2rx5V — Arturo Vidal (@kingarturo23) September 2, 2020

Foto: Twitter personale,