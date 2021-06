Vidal ricoverato per Covid in Cile. E sui social: “Vi prego, vaccinatevi”

Brutte notizie per Arturo Vidal, il giocatore cileno infatti è stato ricoverato in ospedale a causa della positività riscontrata al Covid-19. È lo stesso giocatore ad annunciarlo sul suo profilo Twitter: “Purtroppo nei controlli di oggi ho scoperto di essere risultato positivo al Covid dopo che un amico, asintomatico, è risultato positivo in un controllo preventivo. Questa volta non potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni con tutte le mie forze. Mi riprenderò presto per poter indossare di nuovo La Roja de Todos. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura di tutti i cileni che stanno lottando contro questa terribile pandemia. E vi chiedo, per favore, se potete farlo: vaccinatevi”.

Foto: Instagram personale