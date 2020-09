Vidal, prime parole da nerazzurro: “Grazie per aver creduto in me. Forza Inter!”

Affida ai social le sue prime parole da nerazzurro Arturo Vidal, che ha pubblicato un post per esprimere la sua felicità: “Sono entusiasta di questa nuova fase della mia carriera. Grazie all’Inter per aver creduto in me, ai miei nuovi colleghi e a tutto il Club per la bella accoglienza. Spero che insieme vinceremo tante cose. Forza Inter!”

