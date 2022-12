Vidal prende in giro Mbappé per una vecchia intervista: “Il calcio in Sudamerica è arretrato? Impara da noi che lo abbiamo inventato”

Arturo Vidal, ex centrocampista di Juve e Inter, oltre che Barcellona e Bayern Monaco, ora al Flamengo, sulle sue storie di Instagram ha esultato per il successo di Messi e compagni nel Mondiale, postando anche una foto che lo ritrae con la maglia dell’Argentina.

Il cileno, poi, si è scagliato contro Mbappé, postando un’intervista del francese dello scorso maggio, quando diceva che il calcio sudamericano era arretrato.

Dopo la sconfitta nella finale del Mondiale contro l’Argentina, Vidal ha risposto a modo suo, ripostando quell’intervista e orendendo in giro Mbappé, scrivendogli: “Hey Kylian. Com’era la storia del calcio arretrato? Impara dai sudamericani, che hanno inventato il calcio”.

Arturo Vidal to Mbappe on IG: “Learn from us South Americans, the ones who invented football.” pic.twitter.com/3kihWBae1C

— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 19, 2022