Vidal non si ferma: terzo gol in due partite, ma il Cile cade in Venezuela

Ancora a segno con il suo Cile Arturo Vidal, ma vince il Venezuela 2-1 nella sfida valida per le Qualificazioni al prossimo Mondiale di Qatar 2022.

Dopo la doppietta al Perù di sabato scorso il centrocampista dell’Inter ha timbrato il cartellino per la terza volta in due partite, pareggiando la rete iniziale di Luis Mago, ma nel finale Salomon Rondon ha regalato i tre punti al Venezuela. L’altro interista Alexis Sanchez ha giocato per tutti e 90 i minuti della gara.

Il Cile è soltanto sesto in classifica con 4 punti nel girone unico sudamericano, occorre arrivare tra le prime quattro squadre per staccare il pass mondiale, la quinta giocherà lo spareggio.

Foto: Gazzetta