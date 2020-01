Vidal, messaggio all’Inter: entra e segna nel derby di Barcellona

Arturo Vidal manda un altro messaggio all’Inter. Stavolta non c’entrano dichiarazioni, post social o dispetti al Barcellona: il cileno, obiettivo di mercato dei nerazzurri, da subentrato ha ribaltato momentaneamente il derby contro l’Espanyol. Grandissimo il gol dell’1-2, con un colpo di testa da antologia su cross di Luis Suarez (autore dell’1-1 dopo il vantaggio firmato Lopez). Serata comunque amara per il Barcellona, ripreso quasi allo scadere sul 2-2 dalla rete di Wu Lei. Un derby infuocato che alla fine costa un mezzo passo falso alla squadra di Valverde: al termine del girone d’andata della Liga, quindi, Real Madrid e Barça sconfinano assieme in vetta, a pari punti.

🔵🔴 @LuisSuarez9 scores one and then sets up another. @kingarturo23 heads it home and we're back from behind in nine minutes!#EspanyolBarça (1-2) pic.twitter.com/Pe4YerX1CQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2020