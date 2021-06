Vidal, l’entourge del giocatore assicura: “Offerte significative dal Medio Oriente ma vuole restare all’Inter”

Arturo Vidal, attualmente impegnato con il Cile in Copa America, non pensa al mercato è concentrato solo sulla sua Nazionale. L’entourage del giocatore, intervistato dal quotidiano cileno La Tercera, sul futuro del loro assistito. “Vuole restare all’Inter, su questo non ci sono dubbi. Tuttavia, ha offerte significative dal Medio Oriente e adesso ha anche un’offerta importante da parte di un club cinese”.

FOTO: Twitter Vidal