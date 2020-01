Vidal, le parole del disgelo e il rimbalzo con Dani Olmo che può aiutare l’Inter

Arturo Vidal manda segnali di disgelo al Barcellona, dopo che il rapporto tra il cileno e il club catalano si era deteriorato in maniera evidente soprattutto per la causa relativa ai bonus non pagati dal Barça. Il centrocampista, dopo il primo allenamento alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, ha pubblicato sui social un chiaro messaggio (“Ritorno a casa!!!”) e in allegato – oltre a un cuoricino blu accanto a un cuoricino rosso – un paio di scatti che lo ritraggono in tranquilla compagnia di big dello spogliatoio blaugrana come Messi, Suarez e Piqué. Un post che sembra riavvicinare Vidal al mondo balugrana, con l‘Inter che resta in attesa, malgrado il muro alzato dal Barcellona. Il club nerazzurro intende aspettare, anche perché nel frattempo il club catalano è in forte pressing su Dani Olmo: la stella della Dinamo Zagabria ha caratteristiche diverse dal cileno, ma potrebbe comunque liberare Re Arturo che scalpita per ritrovare Conte. Un rimbalzo di mercato che fa lievitare le speranze nerazzurre in direzione Vidal.

https://www.instagram.com/p/B60-QasFqdr/

Foto: Twitter personale Vidal