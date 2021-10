Vidal, la notte brava e quel video che sta facendo il giro del web

Sul web sta girando in maniera virale un video ritrae Arturo Vidal, centrocampista cileno dell’Inter, in condizioni poco lucide, mentre sale in sella a una moto e poi in maniera goffa si avvicina a una fuoriserie, finendo l’ “esibizione” con una capriola rocambolesca.

L’Inter ha voluto precisare che il video non è attuale e risale alla sera del 18 agosto, tre giorni prima dunque dell’esordio in campionato contro il Genoa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro era a conoscenza dell’episodio e ha già affrontato la questione con il giocatore.