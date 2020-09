Vidal in partenza per Milano. Il video di Radio Marca

Ci siamo. Arturo Vidal si è imbarcato pochi minuti fa dall’aeroporto di El Prat – come ripreso dal video di Radio Marca – in direzione Milano dove da domani inizierà la sua nuova avventura con la maglia dell’Inter. E’ atteso per le ore 20:30 in Italia, poi nella giornata di domani visite mediche e firma sul contratto. Il cileno ritroverà Antonio Conte.

🔵🔴 ÚLTIMA HORA | @FCBarcelona_es 🛫 @kingarturo23 vuela a Milán para cerrar su fichaje con el @Inter 🔋 Mañana se espera que pase reconocimiento médico y se haga oficial. 🎙Informa @Alejandro_sj pic.twitter.com/OzdCxRval1 — Radio MARCA (@RadioMARCA) September 20, 2020

Foto: screen video Radio Marca